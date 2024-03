Continua, registrando partecipazione e risultati positivi, il progetto “Educhiamo(ci) alla legalità”, organizzato dall’Istituto “Ugo Arcuri” per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea in Provincia di Reggio Calabria, e promosso nell’ambito delle iniziative da realizzare in attuazione dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e la Regione Calabria Fondo Politiche Giovanili anno 2019.

Durante le prime attività si sta registrando un certo interesse da parte della fascia delle popolazione giovanile coinvolta (15 – 34 anni) che si avvicina, con interesse e curiosità, al progetto.

Nel dialogo con la giovane utenza, si è puntato molto ad ascoltare per mettere su, insieme, occasioni di socializzazione e apprendimento su tematiche sociali importanti, quali la solidarietà, la legalità, la responsabilità, e l’impegno civile.

Sulla base di questo dialogo, saranno programmate le diverse attività che vedranno compartecipi l’Istituto, organizzatore del progetto, con i giovani interessati e coinvolti nella programmazione.

Istituto “Ugo Arcuri” per la Storia dell’Antifascismo

e dell’Italia Contemporanea in Provincia di Reggio Calabria

