Il 2023 è terminato e con lui anche questa prima edizione del Christmas VillaFood.

Con immensa gioia, desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine all’amministrazione comunale di Cittanova, al Sindaco e all’assessore Patrizia Guerrisi, per aver concesso e accompagnato l’Associazione Culturale CityFusi alla realizzazione del nostro evento presso la prestigiosa Villa Comunale C. Ruggiero.

Il nostro streetfood, inedito a Cittanova, ha ottenuto un notevole successo grazie al sostegno di coloro che hanno creduto nel nostro progetto, portando nella nostra cittadina circa 8000 visitatori. Vogliamo ringraziare sentitamente tutte le attività partecipanti al Villafood, che hanno contribuito a rendere l’evento straordinario, rispettando scrupolosamente ogni aspetto della villa (La Farineria, La conca, Salumi Galluccio, Michele Baconchi, Bar Megna, La Rosa Daniele, Magna Grecia, Ass. Lato2, Pic Parck e Ristorante Zefiro).

Desideriamo ringraziare l’Ing. Bovalino, Cesare Iapichino e tutti i collaboratori delle 8Bit Sas, la Protezione Civile di Cittanova per il loro prezioso contributo e supporto durante l’evento, la vostra dedizione e professionalità hanno garantito il successo e la sicurezza di ogni momento dell’evento.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo indimenticabile evento, confermando il potere dell’unione e della collaborazione.