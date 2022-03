Superata con grande successo di pubblico la boa di metà stagione teatrale, il Teatro Gentile di Cittanova, nell’ambito della XVIII Stagione Teatrale organizzata dall’Associazione Kalomena, si appresta ad ospitare tre nuovi appuntamenti molto attesi dal pubblico con tre grandi artisti della commedia italiana e del cabaret, Biagio Izzo, Carlo Buccirosso e Giobbe Covatta.

Si parte sabato 26 marzo con Biagio Izzo in “Tartassati dalle tasse”, per proseguire sabato 2 aprile con Carlo Buccirosso in “La rottamazione di un italiano per bene” ed, infine, concludere venerdì 8 aprile con Giobbe Covatta in “Sei Gradi”.

Tartassati dalle tasse. Una commedia scritta e diretta da Eduardo Tartaglia.

Valori, attualità e comicità: è questa la sintesi della commedia con Biagio Izzo “Tartassati dalle tasse“.

Uno spettacolo leggero, veloce e piacevole, con spunti di riflessione, quello che il prossimo 26 marzo sarà portato in scena sul palcoscenico del Teatro Gentile.

Giulio Andreotti soleva dire che l’Umiltà, che di per sé costituisce una grande virtù, si trasforma in una vera iattura quando gli Italiani la praticano in occasione della loro dichiarazione dei debiti. “Io le tasse le pagherei. Ed anche volentieri! Se solo però poi le cose funzionassero veramente!…”

Quante volte abbiamo ascoltato simili confidenze? E quante volte anche la nostra coscienza di pur buoni ed onesti cittadini ha segretamente partorito concetti del genere?…

Il problema, però, è che se poi davvero ragionassimo tutti quanti sempre così, come e perché mai le cose potrebbero veramente funzionare?…

Sarà costretto improvvisamente a domandarselo anche Innocenzo Tarallo, 54 anni ben portati, napoletano, imprenditore nel settore della ristorazione: il classico “self made man”, che da nipote e figlio di baccalaiuolo si ritrova ora proprietario orgoglioso di un ristorante internazionale di sushi all’ultima moda. E che dopo tanti sacrifici avrebbe voluto ora godersi anche un po’ la vita; magari anche grazie a qualche piccola “furbizia” di contribuente… E che si ritroverà invece in balia di mille peripezie e problemi. E soprattutto costretto a risolvere il quesito che angustia la stragrande maggioranza di noi: come è possibile che due parole che da sole evocano così tanta bellezza: “Equità” e “Italia”, quando si uniscono si contraggono dolorosamente come chi è in preda alla più dolorosa delle coliche addominali?…

Sul palco un Biagio Izzo carico e deciso, con l’ironia di sempre e l’interpretazione magistrale sia in parti comiche che in quelle intense, dove l’attore vuole trasmettere concetti da fissare nella memoria dello spettatore. La sua mimica e la sua teatralità, fanno passare le due ore di Tartassati dalle tasse in maniera scorrevole. Assieme a lui ci saranno Mario Porfito, Stefania De Francesco, Arduino Speranza, Roberto Giordano, Adele Vitale.

I biglietti possono essere acquistati presso il teatro Gentile di Cittanova nei giorni di mercoledì e sabato pomeriggio, oppure telefonando ai numeri 347.7191399 o 320.6184249.

Info: kalomena@libero.it