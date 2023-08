Oltre cinquant’anni di musica, tra pezzi di vita ed emozioni indimenticabili. Il prossimo 19 agosto, alle ore 21,30 in viale Campanella, il celebre cantante cittanovese Louis Manno tornerà sul palco, prima del concerto dei Nomadi, per ribadire il profondo legame tra il pubblico calabrese e le grandi note della musica italiana. Un appuntamento inserito nel programma della XXII Festa Nazionale dello Stocco. Il cantautore ripercorrerà gli anni più belli di una carriera vissuta sempre con lo sguardo rivolto al futuro, in quello che è l’evento di apertura della kermesse organizzata e promossa dall’Associazione Turistica “Pro Loco” in collaborazione con lo Sponsor Ufficiale “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino.

Luigi Guerrisi, vero nome dell’artista, inizia il suo percorso musicale alla fine degli anni ’60. Il primo cavallo di battaglia è “Rose Rosse”, successo di Massimo Ranieri rimasto nel cuore dell’Italia popolare, con il quale ha vinto la quarta edizione della “Zagara d’Oro”. Poi la maturità, con lo pseudonimo di Floriano: i pezzi di grido questa volta sono “L’amore è un tavolo per due”, “Ti guarderò negli occhi”, “Che posso darti”.

Quindi la nuova fase artistica, nel cuore degli straordinari anni ’80, con il nome evocativo di Louis Manno. “Soltanto amore” è un pezzo inedito destinato a riscuotere un incredibile successo. Ma il repertorio è ampio, e sorvola sull’immensa produzione musicale del cantautorato italiano e che dagli esordi arriva fino all’ultimo album del 2017 “Dimmi sì”. A breve sarà disponibile l’ultima registrazione di Louis Manno: il brano “Calabria”, fatica compositiva dai forti contenuti evocativi e identitari.

Intanto prosegue il percorso organizzativo della XXII Festa Nazionale dello Stocco. Il prossimo 19 agosto Cittanova tornerà a vestirsi da capitale dell’enogastronomia d’eccellenza e della grande musica italiana grazie a uno degli eventi più attesi del Mezzogiorno d’Italia.

Nel suggestivo teatro sotto le stelle di viale Campanella, la storica kermesse ribadirà il binomio consolidato tra enogastronomia d’eccellenza e musica d’autore, che quest’anno avrà tra i partner d’eccezione il marchio Tꬾrrfish fra Lofoten IGP (Norvegia).

Un percorso che coinvolgerà, ancora una volta, migliaia di persone: tra appassionati, turisti, curiosi.

Anche per la XXII edizione sono due i concerti in programma: in viale Campanella si esibiranno i “Nomadi” (ore 22,00, ingresso libero) che tornano per la quarta volta a Cittanova nel sessantesimo anniversario dall’inizio della loro avventura musicale. La serata verrà aperta, alle ore 21,30, dall’artista cittanovese Louis Manno. In piazza Calvario, invece, si ballerà sulle note di Cosimo Papandrea (ore 24,00, ingresso libero). Una notte di luci e musica, divertimento e cultura. Accanto alle note dei grandi artisti italiani, il contraltare dei sapori unici della grande cucina. Per la ventiduesima edizione il menù della Sagra (ore 19,30) proporrà cinque piatti pregiati selezionati da chef d’eccezione. Antipasto, primi e secondi per i palati esigenti di una platea variegata e proveniente da ogni parte del Paese: la tradizionale frittellina di stocco, l’antipasto di stocco, il gustosissimo primo di stocco e ventricelle. Quindi i due secondi: uno di stocco e uno di baccalà.

La XXII Festa Nazionale dello Stocco è un evento organizzato e promosso dall’Associazione Turistica “Pro Loco Cittanova” presieduta da Pino Gentile e dall’Azienda “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino. Partner della manifestazione è Tꬾrrfish fra Lofoten IGP (Norvegia). L’evento è patrocinato dal Comune di Cittanova.

Cittanova, 6 agosto 2023