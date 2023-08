Di CLEMENTE CORVO

Il 12 agosto a Cittanova ci sarà la seconda edizione della sagra del panino piú lungo (100 metri), organizzato dalla associazione Amici in vespa. La serata si terrà in Piazza Marvasi a partire dalle ore 20.00..si potrà degustare “il panino” farcito con una varietà di prodotti tipici locali. Ad allietare la sera ci sarà musica dal vivo e intrattenimento per bambini.