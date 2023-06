Il rendiconto di gestione per l’anno 2022 certifica il fallimento di questa compagine amministrativa.

La delibera del conto consuntivo dimostra che “compagnia allegra” ci amministra.

Il FALLIMENTO amministrativo e politico è conclamato!

Questo Consiglio Comunale è stato chiamato a votare un rendiconto di gestione che indica come risultato finale un segno negativo (- 713.179,19 euro), mettendo “il sigillo” di verità a quanto da noi “denunciato”. Siamo ormai a quasi 5 milioni di euro di disavanzo accumulati solo negli ultimi cinque anni.

L’esposizione fantascientifica sindacale fa sorgere domande preoccupanti.

PERCHE’ approvare in fretta e furia il bilancio previsionale 2023/2024 pur avendo contezza dell’ulteriore disavanzo che PALESEMENTE NASCONDONO pari ad euro 713.179,19, per l’anno 2022?

PERCHE’ nella relazione della Giunta non emerge il disavanzo appena citato e viene solo riportato nella relazione del Revisore dei Conti (svista voluta come per un famoso atto della Corte dei Conti)?

PERCHE’ il sindaco in Consiglio Comunale rassicura che non vi è ulteriore disavanzo da ripianare, mentre il Revisore dei conti nella sua relazione indica un maggiore disavanzo?