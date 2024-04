Egr. Commissario,

la presente per darLe atto della grande disponibilità offerta ai Sindaci dell’Associazione in riferimento alle richieste di chiarimenti e approfondimento in relazione alla tematica di cui all’oggetto.

L’Assemblea tenutasi nei giorni scorsi a San Ferdinando ha dato modo di acquisire le cognizioni necessarie per inquadrare nel giusto contesto la drastica rimodulazione del ciclo integrato dei rifiuti da Lei avviato.

Lo spirito di costruttiva collaborazione, che ha improntato positivamente l’incontro di San Ferdinando, induce i Sindaci a chiederLe un ulteriore sforzo indirizzato ad agevolare il percorso che gli Enti sono obbligati ad intraprendere.

Nel merito delle questioni affrontate si chiede, in particolare, di valutare attentamente la possibilità di garantire una dilazione per il pagamento degli oneri che riguardano la spesa a consuntivo per il servizio/trattamento dei rifiuti conferiti dai Comuni nel circuito impiantistico.

Non sfuggirà alla Sua attenzione che i bilanci di quasi tutti gli enti interessati non possono sopportare un aggravio di spesa non preventivato, che comporterebbe conseguenze irrimediabili sul piano degli equilibri finanziari.

Con questo spirito, rinnovandoLe il ringraziamento per quanto fatto finora, l’Associazione dei Comuni “Città degli Ulivi” chiede che il pagamento dei suddetti oneri, per come esplicitato dagli atti adottati, venga dilazionato in periodo congruo di almeno anni 8, per evitare di gravare ulteriormente sulle dotazioni finanziarie degli Enti, già precarie ed insufficienti spesso a garantire l’ordinaria amministrazione.

In attesa di cortese riscontro si porgono i più distinti saluti.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Marco Caruso Michele Conia