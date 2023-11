La CISL FP di Reggio Calabria si dichiara soddisfatta del PIAO predisposto dal Comune di Melito Porto Salvo.

È bastato poco, per dare un buon segnale ai lavoratori nonché alla comunità, con il primo riassetto organizzativo dell’ Ente si è potuto giungere alla stesura del PIAO .

Introdotto recentemente dal Decreto Reclutamento 80/2021, rappresenta una concreta semplificazione della burocrazia e programmazione del triennio a garanzia di maggiore efficienza ed efficacia e di una più funzionale erogazione dei servizi all’ utenza.

L’ Ente ha fortemente voluto dare dignità ai lavoratori, valorizzandone l’impegno profuso e la costante resa di servizi di qualità.

Un risultato importante quello dell’approvazione del PIAO, lo strumento di pianificazione di tutte le attività organizzative dell’Ente, l’aumento delle ore lavorative per tutti i dipendenti part-time, le progressioni economiche, le progressioni di carriera in deroga e l’attivazione delle procedure concorsuali per la copertura delle posizioni apicali e da istruttori di cui l’Ente è carente.

La CISL FP si auspica che questo traguardo sia da volano a percorsi sempre più incentivanti per i lavoratori, elemento fondamentale per il funzionamento della macchina amministrativa dell’Ente, auspicando che la medesima tempestività venga riservata alla pubblicazione dei bandi PEO anni 2020 e 2021, definite grazie al nostro continuo supporto.

Segretario Generale

CISL FP Reggio Calabria

Vincenzo Sera*