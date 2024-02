Dal Congresso nazionale di Forza Italia, svoltosi a Roma nel corso di questo fine settimana, abbiamo portato a casa un risultato straordinario e al contempo senza precedenti. L’on. Roberto Occhiuto, per esperienza politica e per doti personali, oltre a rappresentarci come Presidente della Regione Calabria, nelle vesti di vice segretario nazionale, metterà in campo sin da subito tutta la sua esperienza e la sua passione per conferire al nostro partito un fortissimo impulso di crescita che, personalmente, traduco anche in una nuova narrazione per la Calabria, da oggi in avanti protagonista di primo piano in un progetto politico per il quale oltre agli enti locali, alle regioni e all’intero Paese, guardiamo all’Europa e agli impegni internazionali ben rappresentati dal nostro Ministro degli Esteri, nonché segretario nazionale Antonio Tajani. Ad affermarlo è il Consigliere regionale Cirillo, il quale, oltre ad esprimere fortissimo entusiasmo, intravede in questa fase un momento davvero speciale perché, insieme al Presidente Occhiuto c’è la presenza dell’amico on. Francesco Cannizzaro, autentico catalizzatore della politica calabrese nell’Aula di Montecitorio e coordinatore regionale, ruolo dallo stesso ricoperto da pochissimi mesi. Grazie al suo contagioso entusiasmo e alla voglia di fare, in ogni occasione, puntualmente, è riuscito e riuscirà a superare se stesso per l’organizzazione, la passione e la visione politica qualità messe al servizio di Forza Italia. In questo percorso – prosegue Cirillo – il nostro coordinatore regionale sarà a sua volta affiancato in ambito provinciale dai nostri validissimi coordinatori provinciali e di tutta la pattuglia di Forza Italia, sempre più entusiasta e numerosa tanto nei piccoli quanto nei grandi comuni della nostra regione. Naturalmente – continua Cirillo – le varie dinamiche dei territori continueranno ad essere il principale motivo di lavoro da trasferire tanto nel Parlamento nazionale quanto in Consiglio regionale e, sono certo – conclude Cirillo -, grazie al nostro capogruppo, on.le Michele Comito, sapremo affrontare giorno dopo giorno le varie criticità poste in agenda politica, individuando di volta in volta la strada da percorrere per concretizzare quegli obiettivi di legislatura che ci siamo posti, unitamente a ogni esigenza nascente, quali uniche priorità per la Calabria e per i Calabresi. Auguro buon lavoro ai neo-dirigenti di Forza Italia. Sarà un vero onore lavorare ad un progetto ambizioso e soprattutto sarà entusiasmante essere classe dirigente in un momento come quello attuale: stiamo scrivendo il futuro della Calabria e delle future generazioni.

