L’Amministrazione Comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento alle Associazioni, agli operatori del progetto Viviamo Cinquefrondi, ai Volontari del Servizio Civile e a tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione degli eventi. Forte gratitudine si esprime verso tutti i cittadini per la straordinaria partecipazione e per il calore con cui hanno accolto il ricco programma di eventi natalizi che si è svolto a Cinquefrondi, permettendo di dare centralità alla nostra cittadina che si è distinta nel territorio. L’eccezionale risposta della comunità, con una forte affluenza a tutte le attività proposte, ha contribuito a rendere il periodo delle festività ancora più speciale e unito. Grazie all’entusiasmo della comunità, i numerosi eventi in calendario – dai mercatini natalizi alle esibizioni artistiche, dalle attività per bambini al grande spettacolo musicale della famosa artista Big Mama – hanno riscosso un grande successo, creando un’atmosfera di festa e solidarietà che ha coinvolto tutte le fasce di età. La partecipazione attiva e il sostegno dimostrato sono stati fondamentali per la realizzazione di questa edizione del programma natalizio, che ha avuto un impatto positivo sul nostro territorio e sulla vita sociale della cittadina. Ma non è finita qui e l’Amministrazione è già in movimento per la costruzione di uno splendido Carnevale. Per questa occorrenza, infatti, ci saranno molte sorprese per i cittadini, che potranno prepararsi a vivere nuove emozioni, con una serie di attività divertenti e coinvolgenti per tutte le fasce d’età. Maggiori dettagli e la programmazione completa verranno pubblicati nelle prossime settimane, ma è già possibile anticipare che il Carnevale di quest’anno sarà ricco di maschere, giochi e momenti di allegria che renderanno il nostro territorio ancora più vivace e festoso. Questa Amministrazione invita le Associazioni e i cittadini a continuare a partecipare con lo stesso entusiasmo dimostrato nelle festività natalizie e li esorta a festeggiare insieme anche il Carnevale!