In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre, l’Amministrazione comunale di Cinquefrondi rinnova il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di violenza di genere, fisica, psicologica ed economica.

L’attenzione forte verso questo tema, manifestata già da tempo con la modifica dello Statuto in cui è stato registrato l’obbligo dell’Amministrazione di costituirsi parte civile nei processi contro la violenza sulle donne, viene rinnovata quest’anno con l’organizzazione di una giornata simbolica che invita a riflettere gli studenti e i cittadini su una realtà ancora troppo diffusa, affinché ogni donna possa vivere in sicurezza, senza paura e in piena libertà di espressione e di scelta.

Nel mondo, una donna su tre è vittima di violenza, ma dietro ogni numero c’è una storia, un volto, una vita segnata dalla sofferenza. Per questa ragione, è fondamentale non solo sensibilizzare l’opinione pubblica, ma anche impegnarsi concretamente per la costruzione di una società che rifiuti e combatta ogni atto di violenza. In questo giorno, l’Amministrazione invita tutti a unirsi in un gesto simbolico di solidarietà partecipando all’evento organizzato nella Sala Consiliare del Comune alle ore 10:30 per dire a gran voce “NO” alla violenza. L’iniziativa, in collaborazione con il progetto Viviamo Cinquefrondi, la cooperativa sociale Metauros, la cooperativa Sankara, con il Liceo Musicale di Cinquefrondi e i volontari del Servizio Civile Universale prevederà diversi interventi moderati da Giorgia Fonte. In apertura l’Assessora alla Parità di Genere, Giada Porretta, porterà i saluti istituzionali; seguiranno gli interventi delle psicologhe Liliana Chiarini e Marta Tutino, della volontaria del SCU Maya Mezzatesta, testimonianze e riflessioni da parte degli ospiti del Progetto SAI e del Sindaco dei Ragazzi Matteo Lamanna. Gli intermezzi musicali verranno curati dagli studenti del Liceo Musicale di Cinquefrondi. A conclusione l’intervento del Sindaco Michele Conia.