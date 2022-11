DI CLEMENTE CORVO

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi, con la piena soddisfazione del Sindaco Michele Conia, e dell’Assessore con delega alla Pubblica Istruzione Roberta Manfrida e del Consigliere delegato alla Cultura Salvatore Colloridi, può annunciare che grazie ad importanti finanziamenti ottenuti, l’offerta del catalogo della mediateca comunale, sarà arricchito di ulteriori 250 nuovi volumi. Il Sindaco Conia: “io come militante politico nasco nel 1994, quando con il mio primo movimento giovanile riuscimmo ad ottenere la riapertura della biblioteca comunale. Quindi non posso negare che ogni qualvolta la mia Amministrazione riesce con gesti tangibili a contribuire all’ampliamento della proposta culturale di questo Comune, la vedo come la chiusura di un cerchio. Lo studio rimane il più grande strumento di libertà, soprattutto garantisce la possibilità mai banale di autodeterminarsi e scegliere, e l’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi continuerà in ogni modo possibile a sostenere questo processo”. Nei prossimi giorni, la data verrà stabilita e comunicata a breve, il nuovo materiale sarà presentato al Pubblico durante un evento organizzato presso la Mediateca verrà presentato un nuovo programma culturale che prevede laboratori artistici, gruppi di lettura e novità importanti per i bambini.