“Un altro pezzo di storia e della memoria che ha accompagnato il nostro passato, sta per essere cancellato”

Così dichiara Michele GALIMI, dirigente PD della piana . Infatti dopo la chiusura delle linee “taurensi” ed il fermo della mitica littorina, incuria ed indifferenza si registrano attorno a questo tema.

Questo pezzo di fabbricato adiacente alla vecchia stazione delle ferrovie calabro Lucane, veniva utilizzato quale deposito merci che arrivavano con il trenino a vapore. Oggi si presenta completamente cadente, lontano anni luce da ogni visione o progetto di riqualificazione .

Sarebbe utile secondo la locale sezione del PD e del gruppo consiliare “Siamo Cinquefrondi”, composto da Lucia Ali e Michela Chindamo, che il comune acquisisse il locale in questione, per destinarlo a mercato permanente delle erbe e degli ortaggi.

Si tratterebbe di un ambizioso progetto che darebbe “dignità” a quanti oggi espongono questi prodotti lungo la strada che insiste nei pressi dell’ex ufficio di collocamento.

Va sottolineato che contadini e prodotti orticoli sono sottoposti alle intemperie ed al caldo estivo, senza alcuna protezione.

Questo progetto fungerebbe da concreta deterrenza per questa micro economia che rischia anch’essa di sparire.

Avere un punto di riferimento razionale per contadini ed utenza con la garanzia di trovare sempre verdure ed ortaggi freschi,a Km zero,potrebbe fare di questo posto una attrattiva per tutto il comprensorio aiutando anche un minimo di economia circolare.