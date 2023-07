La chiusura della guardia medica di Cinquefrondi rappresenta un fatto grave, un modo che intasa maggiormente il pronto soccorso del vicino ospedale,e che riduce il diritto alla prevenzione della salute.

Così dichiara Michele GALIMI,dirigente del Partito

Democratico.

La cosa diventa ancora piu drammatica,continua GALIMI,se si pensa che proprio nel periodo estivo aumentano le esigenze e la stessa popolazione.

Infatti in paese sono già arrivati centinaia di emigrati che,come ogni anno,rientrano per salutare i parenti e per godere all’interno dei nostri luoghi,le giornate dedicate alle ferie.

Continua secondo GALIMI,tutta la precarietà e l’approssimazione nei riguardi ad una attenzione vera verso il diritto alla salute che la stessa Costituzione garantisce alla gente.

Il nostro Pronto soccorso “scoppia” nonostante gli innumerevoli sacrifici a cui vene sottoposto il personale medico ,infiermeristico e paramedico,e’possibile che i vari responsabili ad ogni livello,non riescono a comprendere tutta la gravità di un servizio che rappresenta un filtro essenziale,utile ad evitare il ricovero in ospedale.?

Sono tanti gli allarmi che preoccupano la popolazione del territorio rispetto ad una politica che tende alla privatizzazione della Sanità pubblica.

In questi giorni pare sia aumentato del doppio,il ticket su alcuni farmaci salvavita,necessari ai pazienti cardiopatici.

Su tutta questa materia,la sezione del Partito Demicratico di Cinquefrondi ha inviato un articolato documento alla segreteria nazionale,affinché si proceda alla mobilitazione in tutto il paese,per fermare questa deriva di paralisi,che a partire dalla immediata abolizione del numero chiuso alla facoltà di medicina,torni a dare anche ai cittadini del meridione,i LEA,ribadendo che la nostra gente non e’figlia di un Dio minore.