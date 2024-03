Ulteriori risorse finanziarie sono state destinate al completamento dei lavori necessari per rendere funzionale e fruibile il Liceo Musicale e Coreutico di Cinquefrondi.

Mentre i lavori relativi alla realizzazione della nuova sede dell’Istituto sono in fase di ultimazione la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento “Lavori di completamento Liceo Musicale di Cinquefrondi”, che prevede la sistemazione dell’area esterna della struttura.

Per questo intervento è stata prevista e finanziata la somma di 250.000,00 euro e lo stesso è stato inserito, per l’annualità 2024, nell’elenco triennale delle opere pubbliche di competenza della Città Metropolitana, alla quale va l’apprezzamento per l’attenzione dedicata e l’impegno profuso.

Un grande risultato per Cinquefrondi che, per la prima volta nella sua storia, sarà sede di un prestigioso Istituto scolastico superiore, in linea con una consolidata tradizione che riconosce la nostra città quale importante punto di riferimento nel panorama musicale calabrese.

Un chiaro ed ulteriore segnale del cambio di passo impresso agli standards di crescita culturale della nostra comunità che recita, sempre più, un ruolo rilevante nelle dinamiche relative allo sviluppo sociale del territorio.

La realizzazione della nuova sede del Liceo Musicale, con relativa sistemazione e abbellimento dell’intera area, sarà arricchita anche dalla costruzione di una strada di collegamento che servirà da accesso all’Istituto, che il Comune ha fortemente voluto nel contesto di un progetto di rigenerazione urbana che riguarda il comprensorio.

Questo significherà di avere servizi moderni e funzionali, in un quadro complessivo di miglioramento degli edifici scolastici e delle strutture comunali, che consentirà di disegnare un nuovo modello di città, vivibile ed a misura dei cittadini.

Un lavoro di anni, dal quale scaturiscono continuamente risultati gratificanti che premiano gli sforzi e l’impegno di un’Amministrazione e di una struttura comunale che quotidianamente garantiscono l’ordinario senza tralasciare di guardare in avanti per rendere Cinquefrondi sempre più attrattiva ed accogliente.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!