Cinque volte Blu per Villapiana. Quinto anno consecutivo per le spiagge di Villapiana che si confermano eccellenza del territorio.

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paolo Montalti ha portato l’ennesimo, importante riconoscimento sul territorio.

Anche per il 2023 Villapiana conquista la Bandiera per ben due siti.

Educazione ambientale, differenziata e qualità delle acque al centro dei ferrei requisiti utili al riconoscimento.

Le Bandiere Blu vengono assegnate da Fee Italia con il supporto e la partecipazione di Unep (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo).

Oggi a Roma oltre al presidente della Fee ha presenziato alla manifestazione di consegna anche il ministro al Turismo, Santanchè.

La FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’Unesco come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile.

Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località verso un processo di sostenibilità ambientale.

I criteri internazionali per le spiagge Bandiere Blu sono l’educazione ambientale ed informazione, la qualità delle acque, la gestione ambientale, servizi e sicurezza.

Bandiera Blu è spiagge libere attrezzate e sicure, acque pulite, sensibilizzazione ambientale, percorso plastic free, efficientamento energetico, riqualificazione urbana ed attenzione ai diversamente abili.

Il lavoro svolto quotidianamente dalla Bsv ha permesso che la candidatura di Villapiana si traducesse per cinque anni consecutivi nell’ambìto riconoscimento.

«Una qualità del mare eccellente e servizi adeguati ci hanno permesso anche quest’anno – ha ribadito l’assessore al demanio e Bandiera Blu, Ilaria Costa – di raggiungere, per la quinta volta consecutiva, questo importante vessillo. La Bandiera blu non significa solo mare pulito. Significa anche e soprattutto depurazione delle acque, un buon servizio di raccolta differenziata, educazione ambientale, informazione ed in genere servizi turistici tutti contemplati nel programma della Fee Italia.

L’impegno è continuo e costante tutto l’anno. Rivolgo con grande gioia i miei auguri alla comunità di Villapiana e a tutti i comuni dell’alto jonio. Esprimo il mio personale e sentito ringraziamento alla Bsv, agli uffici comunali ed a tutti gli operatori che hanno lavorato per questa importante riconferma che valorizza la nostra città. Tutti contributi imprescindibili unitamente alla parte politica che congiuntamente lavora in questa direzione».