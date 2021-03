Ci viene difficile scrivere parole di dolore quando c’è di mezzo una giovane vita strappata dalla morte. Ed ancora la difficoltà risulta maggiore, violenta l’animo, se a perdere la vita è una persona a noi cara per la stretta parentela con l’editore Luigi Longo.

Noi non riusciamo a trovare parole di circostanza in questi casi, sarebbero inutili e come un pugnale affilato potrebbe squarciare l’anima di chi adesso sta soffrendo, la moglie, i figli, il papà Gino. Noi auguriamo che in questo viaggio che noi chiamiamo vita, interrotto prematuramente da qualcosa più grande di Salvatore, possa essere migliore in un altro luogo, in quel sacro infinito dei pensieri e del ricordo. quello che oggi noi vorremmo umilmente tentare di fare.

Siamo vicini al dolore della famiglia di Salvatore Muratore,dall’editore Luigi Longo con tutta la Redazione di Approdo Calabria.

Ciao Salvatore!