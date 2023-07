Guild Capital è una società di investimento britannica specializzata in investimenti di private equity e venture capital. La società si concentra su investimenti in aziende europee in fase di crescita, con un focus particolare sui settori tecnologici, sanitari e finanziari.

Nel 2020, Guild Capital ha annunciato l’apertura di una nuova divisione dedicata agli investimenti nel mondo dello sport, con un focus su sport di squadra come il calcio, il rugby e il basket. La società ha dichiarato di essere interessata ad investire in aziende sportive che hanno un forte potenziale di crescita, sia in termini di fatturato che di impatto sociale.