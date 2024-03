Nel cinquantesimo anniversario dall’inizio dell’esercizio delle funzioni dei Tribunali amministrativi in Italia, si è svolta a Reggio la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar. All’evento, insieme al prefetto di Reggio Clara Vaccaro e ai vertici delle autorità civili e militari, ha presenziato il vicesindaco Paolo Brunetti.

«L’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale – ha dichiarato Brunetti – costituisce occasione di conferma dell’importanza e del ruolo svolto dal Tar nel contribuire a realizzare la legalità nell’ambito dell’attività amministrativa della regione».

«Ho apprezzato la relazione del Presidente Caterina Criscenti e di tutti i relatori odierni – ha aggiunto il vicesindaco – che, con le loro considerazioni, hanno offerto una serie di riflessioni di spessore, fornendo utili spunti anche per i ragionamenti relativi all’attualità amministrativa e per favorire il funzionamento delle istituzioni, alla luce del miglioramento dello sviluppo economico dei territori».

«Come Amministrazione comunale – ha concluso Brunetti – ricordiamo quanto sia fondamentale lo sforzo che i giudici amministrativi mettono in campo. E per questo ringraziamo, ancora una volta, il presidente e i giudici del lavoro prezioso che portano avanti con dedizione ogni giorno».

