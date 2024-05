Si è svolta martedì 30 aprile presso la location dell’uliveto principessa resort di Cittanova la cerimonia di consegna delle croci di anzianità e delle benemerenze ai volontari del Comitato della Croce Rossa Italiana di Taurianova.

La manifestazione ha avuto come illustri ospiti il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana avv. Rosario M. G. Valastro e il presidente regionale della Croce Rossa Italiana Dott.ssa Helda M. P. Nagero.

Durante la cerimonia si sono vissuti momenti di commozione da parte dei volontari che hanno ricevuto la medaglia di anzianità dei 15 anni e 25 anni di servizio all’associazione.

“L’abbraccio della Croce Rossa Italiana – Comitato di Taurianova é stato pieno di calore, come quello di una famiglia.Tante Volontarie e tanti Volontari che operano insieme per raggiungere obiettivi comuni, in un territorio bello e complicato.

“Con il cuore e con le regole”, la frase pronunciata dal Presidente del Comitato CRI: espressione che mi ha fatto riflettere su quanto sia stata fondamentale la compassione delle donne di Castiglione delle Stiviere nell’Idea di Dunant, e su quanto – allo stesso tempo – sia stata sin da subito chiara la necessità di avere delle norme: quel Diritto Internazionale Umanitario che, ove rispettato, salva le vite. Le stesse vite che anche qui le Volontarie – due delle quali insignite di medaglia al merito – ed i Volontari CRI hanno contribuito a salvare e risollevare.

Domani o già stanotte, a Taurianova come in tutti i Comitati e le Sedi della Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross, sarà di nuovo il momento di salire sulle ambulanze, di assistere chi è più vulnerabile, di prepararsi per le emergenze, di informare e formare scolari e studenti. Ma stasera è il tempo di festeggiare, di essere orgogliosi di far parte di questa Associazione e di contribuire, ciascuno secondo le proprie possibilità ed i propri talenti, a questo percorso che dura da 160 anni” queste le parole del presidente nazionale della Croce Rossa Italiana avv. Rosario M. G. Valastro.

“Sono molto emozionata, anch’io come voi sono un volontario tra i volontari” queste le parole del presidente regionale Dott.ssa Helda M. P. Nagero.

“Oggi arriviamo a celebrare le croci d’anzianità dei volontari del Comitato di Taurianova anche perché gli stessi volontari agiscono da sempre con il cuore e con le regole mostrando uno dei principi fondamentali della nostra associazione l’Umanità” questo il commento del presidente del Comitato di Taurianova Emanuele Fazzalari.

Tra gli ospiti anche il consigliere regionale Giovani e vicepresidente della Croce Rossa Italiana Gianfranco Arcuri.