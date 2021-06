L’onorevole Giannetta plaude la riapertura delle attività dell’associazione “Benessere per la Jonica”.

“Nella mia visita alla sede in piazza Bottari a Caulonia – dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta – ho toccato con mano la voglia di ripartire con grande entusiasmo, dopo le dure restrizioni causate dalla pandemia, di questa realtà sociale che sta già scaldando i motori per coinvolgere, nel proprio programma, le migliori espressioni sociali di Caulonia e di tutto il comprensorio, straordinariamente ricco di associazioni culturali, religiose, professionali ed imprenditoriali.

È da apprezzare – dichiara ancora il consigliere forzista – il desiderio di condivisione culturale come occasione di crescita, personale e collettiva, di tutto il territorio, in particolare in un contesto creativo, vitale e di grande attrattività turistico-ambientale come quello di Caulonia.

Caulonia ha infatti grandi potenzialità da valorizzare, ma la pandemia ha ancora una volta evidenziato che nessun programma di sviluppo possa prescindere dalla salute e da una politica sanitaria in grado di dare risposte ai cittadini.

Ecco perché – evidenzia Giannetta – ritengo che ci debba impegnare tutti per rilanciare la sanità territoriale e garantire l’organico necessario a far fronte ai bisogni dei cittadini. Impegno che il Commissario ad acta per il piano di rientro ha assunto pubblicamente in occasione della recente assemblea consiliare regionale, ma che ci deve vedere vigili e attenti affinché alle promesse seguano fatti concreti. E mi riferisco anche alla struttura Polispecialistica, da tempo in costruzione, che – come evidenziato anche per altre strutture – deve poter essere inserita nel piano dei finanziamenti del PNRR.

Durante l’incontro sono emerse diverse istanze meritevoli di particolare attenzione – racconta Giannetta – quali quelle di aiutare le imprese ad accedere a finanziamenti europei a sostegno di iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici e ad accrescere le potenzialità di occupazione e, sempre in materia di occupazione – racconta ancora il consigliere – quelle che riguardano gli LSU e LPU, cui saranno dedicate risorse finanziarie stanziate ad hoc e su cui va definita, in via risolutiva, la questione della stabilità economica e lavorativa, anche in considerazione del loro apporto imprescindibile nella macchina amministrativa.

Faccio i migliori auguri all’Associazione “Benessere per la Jonica” per una ripartenza avviata sotto i migliori auspici – dichiara in conclusione il Consigliere regionale – con un piano di attività che prevede una serie di incontri e confronti di natura politica e istituzionale tra esponenti regionali, metropolitani e locali. E la politica – conclude infine Giannetta – necessita del confronto con i cittadini per riappropriarsi del proprio ruolo di rappresentanza dei territori”.