«Il recente finanziamento, riconosciuto dalla Regione Calabria al Comune di Caulonia, per un importo pari a 100 mila Euro, destinato all’acquisto di mezzi per la manutenzione delle infrastrutture comunali, rappresenta un importantissimo risultato conseguito dalla nostra Amministrazione, reso possibile grazie al constante lavoro svolto insieme al Consigliere regionale Salvatore Cirillo, il quale, nel corso di questi due anni di Legislatura regionale, non ha mai smesso di prodigarsi per conferire al territorio dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, alla Jonica e per Caulonia, la priorità quotidiana insita nel suo mandato che, nel tempo, si è cristallizzato di volta in volta con la concretezza dei fatti.», ad affermarlo è Lorenzo Commisso, Assessore ai Lavori Pubblici dello stesso Comune di Cauonia.

In occasione del presente comunicato stampa, lo stesso Assessore cauloniese esprime insieme al Consigliere regionale Cirillo un duplice ringraziamento in quanto, al finanziamento di cui si è fatto cenno, si aggiunge un ulteriore finanziamento di Euro 200 mila, destinato al ripristino dell’officiosità idraulica della fiumara “Allaro”, intervento indispensabile per consentire una migliora fornitura del servizio idrico nelle abitazioni e nei pubblici esercizi del Centro della stessa Caulonia. «Tale risultato – conclude l’assessore Commisso – va ascritto alla tenacia e all’impegno messi in atto dal Consigliere Cirillo per il nostro Territorio, frutto di una costante ricognizione del fabbisogno dei Comuni e di un dialogo sempre aperto con gli Amministratori».