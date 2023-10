L’Amministrazione Comunale di Caulonia intende esprimere la più totale solidarietà nei confronti del proprio consigliere e assessore Antonella Caraffa in merito alle violente e gratuite parole offensive rivolte dal sedicente gruppo politico “Dipende da Noi”.

Il loro è un modo di diffondere un pensiero politico da cui l’Amministrazione intende prendere assolutamente le distanze. Accuse facinorose ed aggressive che nulla hanno a che vedere con Caulonia, i suoi cittadini e la Politica.

Ad Antonella va il nostro più grande sostegno e la nostra vicinanza, esortandola nel proprio cammino amministrativo e nella consapevolezza che la compagine politica è coesa ed al suo fianco.

In merito poi ai contenuti delle accuse ci troviamo, ahi noi. a dover osservare una continua e reiterata comunicazione intenta a storpiare fatti ed atti al sol fine di ingenerare confusione e maldicenza nei cittadini.

Ribadiamo al sedicente gruppo politico “Dipende da Noi” che i cittadini sono edotti in modo veritiero sui fatti e di tutto possono avere bisogno tranne che essere informati dell’odio e della maldicenza che alberga negli animi assetati di potere dei componenti di “Dipende da Noi”.

Dal canto nostro provvederemo nella sede opportuna a chiedere lumi di tali nefandezze ai componenti dell’opposizione, la consigliera capogruppo “Dipende da Noi” e al Presidente del Consiglio Comunale.

È davvero questione di stile: il gruppo politico Dipende da Noi della cattiveria ne ha fatto “marchio registrato”.

L’imprecisione, la confusione, e il tentativo maldestro di generarla tra i cittadini è diventato quasi un modus operandi radicato.

E imperterrita, nostro malgrado, l’Amministrazione è qui a specificare ciò che erroneamente viene riportato per distrazione o malafede:

– Non sono i lavori dell’erosione costiera in procinto di partire, ma quelli del waterfront, questo ha detto l’assessore Caraffa, questo può essere verificato dal video di Telemia. Dice altro sull’erosione costiera.

– Ha riferito di aver saputo in maniera informale da una telefonata in regione, anche se in via ufficiosa, che saremmo dentro alla misura dei cimiteri. Sembra ovvio che ancora non si possa citare il decreto.

– La Sogert sta solo portando a termine, ovviamente, le pratiche che aveva già avviato ma il rapporto con la stessa è stato interrotto. (Evidenziate ancora le vostre lacune, non sapete distinguere una determina dirigenziale da una deliberazione di giunta).

Infine, e per l’ennesima volta, abbiamo già scrupolosamente dettagliato gli aspetti della partecipazione alla “attività di ricognizione: individuazione di progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali”. Vi invitiamo nuovamente a leggere bene gli atti e a distinguere i ruoli politici dai ruoli amministrativi. Caulonia non ha perso tre milioni di finanziamento, nella fattispecie dite pure e vere falsità.

Sulle capacità dell’Assessore Antonella Caraffa, indiscusse ed indiscutibili da parte di questa Amministrazione, non abbiamo nulla da commentare, la sua professionalità non ha bisogno di supporter.

Vi invitiamo per i prossimi comunicati prima di riportare degli aforismi o massime trovate su Google, di studiare un po’, perché nel caso specifico, utilizzare una frase del Dalai Lama, maestro oceanico di saggezza, stride con il vostro comportamento che appare insensato e senza scrupoli.