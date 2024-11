«Ringraziamo l’assessore regionale alla pubblica istruzione, dott.ssa Maria Stefania Caracciolo che oggi ha fatto visita all’Istituto Comprensivo “Falcone – Borsellino” di Caulonia Marina, una bellissima struttura che siamo riusciti a completare e rendere operativa il 14 settembre scorso per i giovani allievi della scuola primaria. Ringraziamo il consigliere regionale Salvatore Cirillo che si è prodigato per la scuola», è quanto ha dichiarato il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, a margine del tour all’interno dell’istituto comprensivo della dottoressa Maria Stefania Caracciolo.

L’assessore Maria Stefania Caracciolo, che è stato accompagnata dal consigliere regionale Salvatore Cirillo, dalla presidente del Consiglio comunale e delegata alla pubblica istruzione, Agnese Panetta, insieme ad altri componenti dell’amministrazione comunale, nel corso della mattinata ha incontrato la dirigente scolastica Lucia Pagano, il personale docente, ed ha salutato gli studenti

«L’idea progettuale di questo edificio parte ben 66 mesi fa, ma negli ultimi 21 mesi siamo intervenuti per renderlo fruibile alla comunità come poi è avvenuto all’inizio di questo anno scolastico.», ha proseguito il sindaco Cagliuso che ha dato atto, ringraziandoli, i tecnici e le maestranze che hanno lavorato nella progettazione e nell’esecuzione dell’edificio.

«Vedo un ambiente sereno adatto alla crescita formativa degli allievi che frequentano questa scuola che quest’anno, per via dell’accorpamento, comprende anche Roccella Ionica, contribuendo ad un incremento che ci motiva ancora di più per impegnarci in favore delle nuove generazioni. Io e la mia amministrazione siamo particolarmente attenti ai bisogni della scuola, lavorando attivamente per realizzare tutti quei progetti di crescita e sviluppo scolastico e culturale.», ha così concluso il sindaco di Caulonia.