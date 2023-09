«Oggi a Caulonia scriviamo una pagina bellissima, perché si corona un progetto di collaborazione pensato 20 anni fa che si concretizza. È un punto di arrivo e, allo stesso tempo, l’inizio di un nuovo percorso di amicizia e sinergia tra la nostra comunità e quelle Venete del Brenta Monte Grappa». È quanto ha dichiarato il Sindaco di Caulonia, Franco Cagliuso, nel corso della cerimonia di gemellaggio tra l’Associazione C.I.P.C.- Caulonia e il Coordinamento delle Associazioni dei Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile “Brenta Monte Grappa”, che si è svolta ieri sera presso la “Casa Madre”, in Piazza Seggio a Caulonia Centro. «Questo incontro segna una tappa importante per i volontari della Protezione Civile di Caulonia che negli anni hanno dimostrato sul campo la loro bravura nei momenti più difficili per il territorio», ha proseguito il sindaco Cagliuso che ha aggiunto: «Il gemellaggio con il coordinamento “Brenta Monte Grappa” segna una tappa ulteriore di crescita per tutti, perché è attraverso lo spirito di collaborazione che si costruisce quella rete di cooperazione che incide positivamente sui rispettivi territori». «Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni di volontariato e alle Forze dell’Ordine per l’impegno costante in favore del territorio, un grazie va a tutti i coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo gemellaggio, in primo luogo a Pino Fuda, e ai Sindaci dei Comuni veneti qui rappresentati da Cristiano Montagner, Sindaco di Mussolente». «Caulonia – ha concluso il sindaco Cagliuso – è da sempre terra di accoglienza, è territorio di condivisione e di impegno sociale e culturale, è rispetto dell’ambiente e molto altro ancora. Caulonia ha lottato contro gli incendi, come ricorda il prof. Ilario Ammendolia qui presente. Abbiamo superato molte difficoltà ed oggi costruiamo un nuovo rapporto sinergico, con la consapevolezza che insieme possiamo percorrere iniziare un cammino che comprenda tutti i settori, anche pensando a scambi economici, attraverso un patto di amicizia».

«Caulonia ha un territorio particolarmente esteso che necessita di controlli finalizzati alla prevenzione dell’ambiente e l’obiettivo è quello di creare una coesione tra le Comunità sia per condividere le esperienze e le conoscenze nel campo della Protezione Civile, del servizio dell’Antincendio Boschivo e della salvaguardia ambientale», ha affermato Antonella Ierace, assessore con delega alla Protezione Civile e alle Associazioni, che ha evidenziato il ruolo strategico dei volontari dell’Associazione C.I.P.C.- Caulonia, presieduta da Lorenzo Mazzà, che si amplia grazie al gemellaggio che si è stretto ieri sera con i volontari veneti, che hanno conosciuto le bellezze di Caulonia, grazie ad Antonella Cursaro e alle ragazze del Servizio Civile. «Il volontariato è parte integrante della tutela del territorio – ha concluso l’assessore Antonella Ierace – è un valore aggiunto di comunità che fanno rete e guardano in prospettiva a progetti di collaborazione e di crescita con scambi culturali e di politiche giovanili».

Il Sindaco di Mussolente, Cristiano Montagner, ha ringraziato per l’ospitalità ricevuta ed ha dichiarato: «Da qui possiamo partire per creare un rapporto di collaborazione sempre più intensa. La Protezione Civile ci sta insegnando come fare rete in maniera differente e, anche se siamo distanti 1.200 km, possiamo operare insieme stipulando un’intesa per proseguire i nostri rapporti anche nel prossimo futuro». In Sindaco Montagner ha portato i saluti dei primi cittadini dei Comuni di Bassano del Grappa, di Valbrenta, di Solagna e di Romano d’Ezzelino, questo ultimo sede del Coordinamento “Brenta Monte Grappa”, composto da otto associazioni di Protezione Civile, Antincendio Boschivo e salvaguardia ambientale coinvolge circa 300 volontari, per ha sottolineato il presidente Italo Ernesto Bettiati che, nel suo intervento, ha tracciato le linee direttrici di un progetto comune di salvaguardia dei territori, con scambi reciproci e con l’obiettivo di sostenere e far crescere il settore del volontariato. Il presidente Bettiati ha ricordato l’inizio dei rapporti con i volontari di Caulonia, grazie a Pino Fuda, il quale ha ringraziato il Sindaco Cagliuso e l’Assessore Ierace per aver realizzato quello che sembrava un sogno e che è divenuto un segno concreto di un legame tra Calabria e Veneto che, per come ha concluso il Vice Sindaco di Caulonia, Andrea Lancia, «Le nostre comunità si arricchiscono con nuove relazioni che portano a nuove opportunità di crescita reciproca».