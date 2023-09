All’esito del Consiglio Comunale aperto che si è svolto ieri pomeriggio a Caulonia, alla presenza di numerose Autorità Istituzionali, Civili, Militari e Religiose, tutti e 13 consiglieri comunali hanno firmato il documento proposto dalla Maggioranza di piena e incondizionata solidarietà alla Dott.ssa Serena Scuderi, Comandante della Polizia Locale, colpita nei giorni scorsi da un vile gesto intimidatorio.

Di seguito il testo letto dal Sindaco Francesco Cagliuso e condiviso da tutti i Consiglieri Comunali.

«L’ Amministrazione Comunale di Caulonia, che mi onoro di guidare, venuta a conoscenza del fatto che, in occasione della terza serata della XXV^ edizione del Kaulonia Tarantella Festival la Responsabile dell’Area Vigilanza è stata vittima del danneggiamento degli pneumatici della propria auto, ha condannato fermamente il vile atto vandalico ed espresso totale solidarietà alla dipendente. Questa sera, colgo l’occasione per ribadire ufficialmente, in questa Pubblica Assise, l’incondizionata, indefettibile ed adamantina solidarietà alla Dottoressa Scuderi, nonché, l’intendimento di porre in essere ogni azione di competenza affinché venga tutelata ed onorata la dignità del Comandante e della nostra Comunità.

Vieppiù, l’amministrazione comunale intende manifestare la sua profonda e sentita gratitudine alla dottoressa Scuderi per il lavoro e il grande impegno profuso durante tutte le giornate in cui l’Evento si è svolto con grande successo. Nondimeno estendiamo la nostra gratitudine ed il nostro plauso alle forze dell’ordine che hanno permesso di realizzare una manifestazione in un clima di serenità e di sicurezza.

Ogni sopruso, gesto vandalico, atto di prevaricazione violenta, è condannato con fermezza dall’intero Consiglio Comunale senza nessuna esitazione.

Questi spiacevoli circostanze devono essere momento di unione e coesione sociale e non alimentare l’odio e le tensioni sociali da cui derivano.

Non dimentichiamo mai che l’agire amministrativo deve essere costantemente ispirato dai principi di legalità e trasparenza.

Quanto esposto è stato condiviso con sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria Dott. Mariani, il quale è stato reso edotto dei fatti e della posizione assunta in merito alla vicenda.

Chiedo dunque formalmente a tutto il Consiglio Comunale di manifestare adesione al presente documento sottoscrivendolo e depositandolo agli atti, quale testimonianza a futura memoria, a presidio ed a salvaguardia della Democrazia e della Legalità.

I consiglieri comunali».