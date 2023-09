In occasione dell’imminente apertura del nuovo anno scolastico il Sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, e la Consigliera Delegata alla Pubblica Istruzione, Agnese Panetta, rivolgono un saluto agli studenti, alle famiglie, alla Dirigente scolastica e al personale dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino”.

Di seguito il messaggio del sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso:

«Esprimo il mio augurio di buon inizio di anno scolastico a tutti gli studenti, ai loro genitori, alla Dirigente scolastica Lucia Pagano e a tutto il personale scolastico che operano nel nostro Istituto Comprensivo con professionalità e diligenza».

Prosegue, per voi giovani, un viaggio bellissimo di apprendimento e conoscenza, di crescita insieme ai vostri compagni di banco, agli insegnanti e a tutto il personale che vi accompagna nel percorso scolastico.

La scuola, cari ragazze e ragazzi, è luogo di studio, di relazioni, di incontro e di formazione civica per voi che siete il presente e il futuro della nostra Comunità. Per questo vi auguro di poter conoscere e approfondire la memoria storica e le radici culturali del nostro territorio, di apprendere e fare vostri i diritti e i doveri della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva.

Auguriamo buon lavoro alla Dirigente scolastica, agli insegnati e a tutto il personale scolastico per il gravoso ma esaltante lavoro di educatori e di formatori dei giovani di oggi, che saranno la classe dirigente del futuro.

Un augurio va ai genitori e alle famiglie dei nostri studenti, per la loro preziosa opera educativa, che trova nella scuola un ulteriore momento di confronto e di crescita nell’interesse generale.

Noi, come amministratori e come genitori, saremo sempre al vostro fianco per qualsiasi esigenza affinché il nuovo anno scolastico sia vissuto con serenità. Buon anno scolastico a tutti».

I Saluti della Consigliera delegata alla Pubblica Istruzione del Comune di Caulonia Agnese Panetta

«“L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo” – (Nelson Mandela).

Questo è il messaggio con il quale vorrei augurare un buon inizio anno scolastico a tutti i nostri bambini, a tutti i nostri ragazzi.

Studiare non è solo un diritto, ma è soprattutto una importante opportunità per crescere e affrontare la vita.

Il futuro è vostro, lavorate per renderlo più bello, armatevi di cultura per affrontarlo e cambiarne i brutti aspetti, siate tutti uniti e liberi da vecchi pregiudizi.

Diventate cittadini sapienti e capaci che potranno un giorno risolvere gli errori che noi grandi abbiamo commesso.

Buon inizio anno scolastico a tutti i docenti che non si limitano solo a fare lezione ma insegnano importanti valori di convivenza e di comunione ai propri alunni.

Grazie a tutti i collaboratori scolastici che già da giorni sono a lavoro per rendere le scuole accoglienti, e che per tutto l’anno saranno elemento essenziale per un ottimo percorso scolastico.

Un buon inizio anno scolastico a tutte le famiglie, sostegno assoluto per il mondo scolastico.

Da mamma capisco benissimo la trepidazione per il nuovo percorso che affronteranno i nostri figli.

Fungeremo da autisti, da consiglieri, da porta zaino e soprattutto da pozzi di emozioni, ma avremo il compito importante di incoraggiare i nostri i figli ricordandogli quale grande opportunità hanno nel poter studiare, e allo stesso tempo collaboreremo con la scuola in modo da sostenere questo loro percorso.

Infine, ma non per ultimo, un augurio particolare va alla nostra Dirigente scolastica Lucia Pagano, la quale da tre anni si prodiga incessantemente con tantissimo impegno a portare avanti il nostro Istituto comprensivo.

Che sia un anno scolastico ricco di sinergia tra tutta la popolazione scolastica e le famiglie. Lavoriamo e collaboriamo per i nostri figli, aiutiamoli con tutte le nostre forze a inoltrarsi in questo emozionante percorso che li porterà sicuramente in un futuro migliore».