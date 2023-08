Catanzaro lido, grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e Anpas salvati diversi bagnanti

UNITA’ CINOFILA DI SALVATAGGIO ANPAS CROCE VERDE CATANZARO – RECUPERO E SALVATAGGIO DI VITE UMANE

Il Vigile del Fuoco del Comando Provinciale VV.F. di Catanzaro e Volontario del Nucleo Cinofili ANPAS Croce Verde Catanzaro Silipo Giancarlo (Istruttore e Conduttore dell’Unità Cinofila Operativa di Salvataggio), nella data odierna, ancora una volta e sotto gli occhi dei bagnanti presenti e non solo, nel giro del pattugliamento giornaliero dell’intera spiaggia in località GIOVINO (con postazione fissa presso lo STABILIMENTO BALNEARE COCOBEACH) – come da DELIBERA dell’amministrazione comunale di Catanzaro – hanno tratto in salvo e recuperato dei bagnanti che si erano spinti oltre la BOA, ove gli stessi hanno riscontrato grandissime difficoltà nel rientrare a riva. Nel pattugliamento guardando lo specchio d’acqua, l’Unità Cinofila di Salvataggio ANPAS Croce Verde Catanzaro, composta appunto dal binomio Silipo Giancarlo e MAE hanno notato (come tutti i bagnanti presenti) un allontanamento, un comportamento molto anomalo ed una situazione insolita e fortemente dubbiosa, inoltre dopo le ripetute procedure di rito, prima di effettuare l’intervento, e dopo non aver ricevuto nessun riscontro positivo dalle persone coinvolte e lontanissime dalla riva, senza esitare ulteriormente, la stessa U.C. sopracitata si è lanciata subito nelle acque a nuoto per il recupero dei pericolanti (una distanza oltre circa 300m) – evidenziandoVi che subito dopo di supporto è partito anche il pattino di SALVATAGGIO con sopra gli operatori del soccorso del LIDO DEL SOLE, i quali gli stessi operatori hanno affiancato e scortato l’U.C. operante fino a riva e pronti ad intervenire qualora ci fosse stato bisogno.

L’Unità Cinofila di Salvataggio una volta arrivata sui pericolanti, molto freddamente con un’estrema lucidità e valutando ogni minimo rischio, pericolo e non solo, hanno trainato e salvato tre vite umane, riportandoli tutti a riva sani e salvi.

Infine, vogliamo dire, dal profondo dei nostri due cuori che giornalmente continueremo a fare il nostro lavoro senza sosta fino al 31 agosto e per dodici ore giornaliere, perché tutto quello che è il nostro interesse, appunto è fare prevenzione, salvaguardare, tutelare e mettere in sicurezza tutto un popolo senza distinzione alcuna, soprattutto in ogni tipo di emergenza che ci troveremo davanti ai nostri occhi, in quanto il nostro motto è sempre stato e sempre lo sarà: “TRA LA GENTE, PER LA GENTE” – ringraziando particolarmente e pubblicamente l’Assistente Bagnanti e tutto lo Staff di Soccorso del LIDO del SOLE per il loro appoggio.

ANPAS Croce Verde Catanzaro