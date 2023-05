Il Caso-Reggina è addirittura finito alla Camera dei Deputati, con un’interpellanza urgente di alcuni deputati calabresi, che hanno inteso chiamare in causa, per delucidazioni, Ministro della giustizia, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro per lo sport e i giovani.

Nella seduta seduta n. 98 di Venerdì 5 maggio 2023, arriva la risposta del Ministro della Giustizia, nella persona del vice-ministro Francesco Paolo Sisto. Ecco la risposta completa all’interpellanza:

“Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere innanzitutto posto in risalto che il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio con delibera adottata all’unanimità in data 19 aprile 2023 ha proceduto alla modifica degli artt. 85 e 90 delle NOIF (norme organizzative interne della FIGC). I suddetti articoli sono collocati all’interno del Titolo VI delle NOIF, rubricato “controllo sulla gestione economico finanziaria delle società professionistiche”.

La ratio di tali norme è da individuarsi nella necessità di garantire la regolarità delle competizioni mediante la partecipazione di società che possano dimostrare anche attraverso un rigoroso sistema di controlli ex post una capacità finanziaria relativa all’intero arco temporale della specifica stagione sportiva

Ciò anche in esecuzione di quanto previsto dall’art. 12 della legge del 23 marzo 1981 n. 91, rubricato “garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi”, il quale prevede che, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società professionistiche debbano essere “.. .. sottoposte ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle Federazioni Sportive…”.

Le modifiche apportate agli artt. 85 e 90 delle NOIF sono state dettate dalla esigenza di coordinare la normativa sportiva con gli istituti di regolazione della crisi previsti dal decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022 (cd. codice della crisi).

In quest’ottica si è dato rilievo, da un lato, al tendenziale favor legislativo per la preservazione della continuità dell’attività della impresa in crisi e, dall’altro lato, alla esigenza – la quale costituisce fondamentale responsabilità della FIGC anche in relazione al richiamato árt. 12 della legge n. 91/1981 – di garantire il regolare svolgimento dei campionati professionistici evitando che possano parteciparvi società in palese stato di insolvenza.

L’intervento pertanto va letto non solo alla stregua del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo come riconosciuto dalla legge del 17 ottobre 2003 n. 280 ma alla luce della specificità del settore all’interno del quale il legislatore statale ha imposto alle federazioni l’obbligo di sottoporre le società professionistiche a controlli atti a verificare l’equilibrio finanziario delle stesse

Con peculiare riguardo alle vicende tratteggiate nell’atto di sindacato ispettivo relative alla srl Reggina 1914, affiliata alla FIGC e militante nel campionato di serie B, rappresentiamo che l’attuale pendenza del procedimento in corso dinanzi alla giustizia sportiva, come confermato dal competente Ministero dello sport, e altresi la pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, non consentono a questo

Dicastero altre e diverse valutazioni di merito”.