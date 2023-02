Con il carnevale in piazza Vittorio Emanuele II, IL COMITATO GIOVANI CRISTINESI, continua il suo percorso nell’organizzazione di festività nel proprio paese. Anche senza alcun carro allegorico, il borgo Aspromontano,si riunirà giorno 25 febbraio per festeggiare il carnevale, dove si potrà godere non solo dei tanti travestimenti,della musica, dei balli ma anche dei dolci tipici grazie all’aiuto e al contributo delle Signore del paese sempre pronte ad appoggiare gli organizzatori.Ci sarà inoltre la presenza delle truccatrici professioniste Sissy Velonà e Antonella Martino che danno la possibilità di truccarsi sul loco stesso. Dopo del carnevale, continua il presidente Giuseppe Garibaldi, ci dedicheremo al programma estivo.

Siamo l’unico paese dove purtroppo non abbiamo una processione ad agosto e il nostro obiettivo principale è di riprendere le vecchie tradizioni e con l’aiuto delle autorità di competenza rifare anche la festività della MADONNA DELL’ ASSUNTA che oramai da tempo è stata abbandonata. Per fare in modo che tutto ciò avvenga e avere un budget si riprenderà l ‘usanza del “buscio” e in più per la prima volta ci sarà la lotteria cristinese che ha una valenza simbolica per chi ci vorrà aiutare economicamente con l’acquisto di biglietti .