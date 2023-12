“Finalmente è stata riparata la condotta idrica che in questi mesi ha causato notevoli disagi agli abitanti del Rione Ciccarello di Reggio Calabria.”.

A dichiararlo con una nota il Consigliere Comunale di Reggio Calabria Antonino Caridi.

“Una situazione davvero insopportabile per un Città come Reggio Calabria, che soffre, per giunta, il dramma della carenza idrica.”

E aggiunge:

“La grossa falla nella condotta, purtroppo, oltre ad esasperare i nostri concittadini, ha determinato danni ad abitazioni e al manto stradale. Devo ringraziare per aver preso a cuore la vicenda il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani e il neo Commissario Aterp Dott.ssa Maria Carmela Mannini. È grazie alla loro risolutezza se si è riusciti a risolvere l’incresciosa questione.”.