SITUAZIONE CARCERI IN CALABRIA. IL GARANTE REGIONALE ALZA IL TIRO: AUDIZIONE DAVANTI

ALLA TERZA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO E RICHIESTA DI INTERVENTO ALLA COMMISSIONE PER

LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI DEL SENATO.

– Nei giorni scorsi il Garante regionale dei diritti delle persone

detenute o private della libertà personale, avvocato Luca Muglia, è stato audito davanti alla Terza

Commissione “Sanità, Attività sociali, culturali e formative” del Consiglio regionale in merito alle

criticità riguardanti lo stato delle carceri in Calabria. L’audizione si è tenuta a seguito di una nota del

Garante il quale, contestualmente al deposito della Relazione semestrale 2024 aggiornata al 31 luglio

2024, aveva richiesto al Presidente della Terza Commissione Consiliare, Onorevole Pasqualina

Straface, di essere ascoltato. Oltre a fare il punto sui diversi interventi in materia penitenziaria della

Regione Calabria concretizzatisi negli ultimi due anni (cabine di regia degli assessorati, tavoli tecnici

sulla sanità, provvedimenti normativi) e sulle iniziative realizzate a cura dell’Ufficio del Garante,

l’attenzione si è poi focalizzata sulle principali lacune del sistema penitenziario calabrese.

Nei giorni successivi il Garante Muglia si è rivolto, altresì, alla Commissione straordinaria per la

tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, presieduta dall’Onorevole Stefania Pucciarelli,

lamentando la presenza di schermature in plexiglass sulle sbarre delle finestre delle camere detentive

presso alcune sezioni delle Case circondariali di Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia. In

precedenza l’Ufficio del Garante aveva richiesto più volte al DAP la rimozione di tali schermature,

segnalando le palesi violazioni di alcune norme dell’Ordinamento penitenziario.

“Gli atti istituzionali concretizzati in questi giorni” – ha dichiarato il Garante regionale – “rivestono

una fondamentale importanza. L’audizione davanti alla Terza Commissione del Consiglio regionale

aveva una duplice finalità: illustrare il contenuto della Relazione semestrale 2024 in cui vengono

indicate le condizioni di detenzione e lo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari calabresi e

negli altri luoghi di privazione della libertà; richiedere l’intervento della Terza Commissione

affinché la stessa solleciti una presa di posizione della Regione Calabria, secondo le modalità

ritenute più opportune, volta a richiedere alle autorità politiche ed amministrative competenti sul

piano nazionale una maggiore attenzione alla situazione penitenziaria calabrese e l’adozione di

provvedimenti – legislativi ed organizzativi – urgenti con specifico riferimento al sovraffollamento,

alle condizioni strutturali degli istituti e alle carenze di organici”.

“Quanto alla segnalazione diretta alla Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani

del Senato – ha aggiunto il Garante Muglia – “il mio auspicio è che vi sia un intervento tempestivo

ed efficace, previa attivazione di tutti gli strumenti conoscitivi necessari, potendosi ravvisare nella

fattispecie una violazione dei diritti umani fondamentali. Invero, a proposito delle schermature in

plexiglass, che durante la scorsa estate hanno innalzato a dismisura le temperature delle camere

detentive ove sono posizionate, ho evidenziato che nei casi in cui sussistano contestualmente fattori

negativi, quali la mancanza di aria e/o di luce naturale, la cattiva aereazione, una temperatura

insufficiente o troppo elevata nei locali e le cattive condizioni igienico-sanitarie, la Corte Europea

dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto la sussistenza di trattamenti disumani e degradanti e la