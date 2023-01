“Il presidente Roberto Occhiuto in un anno ha raggiunto risultati straordinari da commissario per la Sanità” è quanto dichiarato dal vicepresidente del Consiglio Regionale Calabria Pierluigi Caputo. “Ha avviato un percorso di riforma profonda della governance, attivato misure straordinarie per garantire l’assistenza ai calabresi e completato, con l’annuncio di oggi, la ricognizione del debito. Un risultato storico dopo dodici anni di commissariamento, per alcuni impossibile da raggiungere. È un passo concreto per rimettere ordine nello sfascio della sanità calabrese che questa amministrazione ha ereditato. Ridare impulso al sistema sanitario calabrese è un’impresa ardua. Il presidente Occhiuto lo sa bene – ha concluso Caputo – eppure ha voluto assumersene piena responsabilità chiedendo e ottenendo di essere nominato commissario. Nessun altro avrebbe potuto ottenere in dodici mesi tanti risultati, grazie all’impegno, alla competenza e all’amore che ogni giorno dimostra per la nostra regione. Certo, c’è ancora tanto da fare. Ma questo primo risultato oggi segna una concreta ripartenza e smonta il pregiudizio di una Calabria come causa persa e regione ingovernabile.”