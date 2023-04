“Cantieri parlanti”, nuovo infopoint delle Ferrovie alla stazione Palermo Centrale

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo Palazzo Ducale a Genova e Palazzo Zanca a Messina, da oggi un nuovo infopoint dedicato agli investimenti ferroviari del Polo Infrastrutture del Gruppo FS è presente nella stazione di Palermo Centrale.

L’iniziativa, si legge in una nota, fa parte del più ampio progetto “Cantieri parlanti”, ideato e realizzato dal Gruppo FS Italiane con le società del Polo Infrastrutture, Rete Ferroviaria Italiana e Italferr insieme alle imprese coinvolte nei lavori, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Commissario Straordinario di Governo. L’obiettivo è informare e comunicare in modo chiaro e trasparente le opere strategiche finanziate in Sicilia anche con fondi del Pnrr.

Cantieri Parlanti “dà voce” a oltre 30 Opere Strategiche in tutta Italia e nella cui realizzazione sono impegnate ogni giorno migliaia di persone. I cantieri del Polo Infrastrutture “parleranno” un linguaggio semplice, trasparente e immediato, condiviso con i territori, per raccontare la loro storia e la loro mission e per rendere i cittadini e gli stakeholder più consapevoli e aggiornati sull’importanza delle opere in corso.

Quella di Palermo è la prima installazione in stazione, un progetto che proseguirà poi negli altri principali scali ferroviari, nei cantieri e sedi istituzionali del territorio nazionale interessato dalla realizzazione delle opere ferroviarie.

L’infopoint, sottolinea la nota, consiste in una struttura temporanea in cui sono esposti pannelli e video che illustrano il tracciato delle opere, le caratteristiche tecniche, i dati aggiornati sull’avanzamento dei lavori, l’attenzione per l’ambiente e l’impatto sociale ed economico sui territori e sulle persone. Uno spazio aperto al pubblico che garantisce la massima visibilità per chi si reca in stazione a Palermo e a chiunque sia interessato a conoscere dettagli e caratteristiche delle principali opere in corso di realizzazione nella Regione.

Complessivamente l’impegno del Polo Infrastrutture del Gruppo FS in Sicilia è di 21 miliardi di euro, destinati all’ammodernamento e al potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle linee ferroviarie dell’isola. Tra i progetti principali l’itinerario Palermo-Catania-Messina, il ripristino ed elettrificazione della Palermo-Trapani via Milo, il raddoppio della tratta Fiumetorto-Castelbuono sull’itinerario Messina-Palermo, il bypass di Augusta, la chiusura dell’anello ferroviario di Palermo, il nodo di Palermo e l’installazione della tecnologia ERTMS. Italferr è progettista delle principali opere che verranno realizzate e ha previsto in appalto l’impiego della metodologia BIM a supporto delle fasi di progettazione esecutiva e costruzione.

In particolare, il collegamento Palermo – Catania – Messina, parte integrante del Corridoio Scandinavo Mediterraneo, ha un valore complessivo di oltre 11 miliardi di euro. L’intervento è inserito tra gli investimenti del PNRR e rappresenta un grande volano per la creazione di posti di lavoro. Infatti, oltre 7 mila persone, tra ingegneri, tecnici e operai saranno impegnate dal progetto. Il completamento dei lavori permetterà progressive riduzioni dei tempi di percorrenza e consentirà l’aumento della capacità dei treni passeggeri e merci sulla linea, con la circolazione di treni merci a standard europei. La realizzazione dell’intera opera permetterà infine di migliorare le interconnessioni tra le aree interne della Sicilia e le tre città.

Con l’infopoint di Palermo prosegue, quindi, l’operazione di trasparenza del Gruppo FS per dare voce ai suoi cantieri, condividere le attività in corso, i vantaggi delle opere e affrontare insieme le eventuali criticità che si presentano.

L’esperienza dei cantieri parlanti continua anche online sul fsitaliane.it. Un’intera sezione, infatti, dedicata alle opere strategiche del Paese e aggiornata sull’avanzamento delle attività, offre la possibilità di navigare all’interno del cantiere attraverso le webcam che ne riprendono i lavori.

Verranno, infine, organizzate iniziative ad hoc che trasformeranno i cantieri in veri hub di comunicazione, aperti al pubblico esterno (cittadini, associazioni, studenti, ecc.) per favorire momenti di confronto sulle trasformazioni che intere aree urbane vivono e vivranno grazie all’opera in corso.

Al momento, in Sicilia, il progetto Cantieri Parlanti è presente sulle tratte Catenanuova-Bicocca e Taormina-Fiumefreddo della nuova linea Palermo-Catania-Messina.

