Candidoni, trasporto scolastico. Ecco la risposta della giunta comunale

Gent.mo Direttore,

con riferimento all’argomento di cui all’oggetto e all’articolo apparso ieri, sabato 11 maggio u.s., sugli organi di stampa, a firma del Gruppo di Minoranza del Comune di Candidoni; a nome dell’Amministrazione Comunale, mi permetto, di inviare, in replica, l’allegata Nota Stampa, in formato pdf e word, firmata dallo scrivente, dal Vice Sindaco Rag. Luigi Laccisani e dall’Assessore Dr. Biagio Laruffa, con espressa cortese richiesta di adeguata ed integrale pubblicazione, per come fatto per i Consiglieri di Minoranza.

Nel ringraziare anticipatamente, distintamente saluto.

Con stima, Avv. Vincenzo Cavallaro Sindaco di Candidoni.

ECCO IL DOCUMENTO INTEGRALE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

candidoni-nota stampa- trasporto scolastico -12-05-2024.