“Ho incontrato stamane, presso i miei uffici alla Cittadella, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, con il quale ho avuto un confronto proficuo su diverse importanti tematiche.

Tra gli argomenti dei quali ci siano occupati, abbiamo trattato anche la questione relativa all’ammodernamento e alla messa a norma dello stadio comunale di Catanzaro.

La squadra di calcio del capoluogo calabrese sta disputando una stagione davvero positiva in Lega Pro, ed è seguita da diverse migliaia di tifosi durante le partite in casa.

La città merita, dunque, un’attenzione particolare anche in considerazione delle imminenti sfide che attendono il Catanzaro Calcio nei prossimi anni.

Lo stadio comunale ha attualmente gravi lacune, e necessita di rilevanti interventi per renderlo a norma, secondo le sempre più stringenti prescrizioni federali.

A questo proposito la Regione Calabria è pronta a fare la sua parte, anche dal punto di vista finanziario, per far fronte a ogni sforzo che possa consentire di realizzare, insieme al Comune e alla società, un impianto adeguato.

Vogliamo dare la possibilità ai tifosi del Catanzaro di poter assistere alle partite della propria squadra del cuore nello stadio della propria città, scongiurando così il rischio di dover seguire le gare in un’altra sede”.

FINANZIAMENTO PER LO STADIO CERAVOLO. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MANCUSO: “GRAZIE AL PRESIDENTE OCCHIUTO PER L’ATTENZIONE ALLA CITTA’ DI CATANZARO”

“Lo stadio ‘Nicola Ceravolo’ sarà presto riqualificato, grazie all’impegno finanziario assicurato dalla Regione. Ringrazio il presidente Occhiuto che, prescindendo dalle appartenenze politiche e dimostrando grande attenzione per il capoluogo della Calabria, ha accordato su mia richiesta un importante stanziamento”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che ha aggiunto: “Questa, così come altre, rappresenta l’ennesima risposta concreta della Regione alle necessità infrastrutturali della città di Catanzaro. Il finanziamento di nove milioni di euro – sottolinea Mancuso – è uno step fondamentale, per garantire al Catanzaro calcio e ai suoi tifosi di poter utilizzare un impianto moderno ed efficiente. Subito dopo il perfezionamento dell’iter burocratico, toccherà all’Amministrazione comunale cogliere al volo la grande occasione per vincere anche questa partita”.