«La Calabria ha bisogno di un governo regionale che badi ai contenuti, piuttosto che alle luci psichedeliche». L’ha detto, in un’intervista alla Tgr Rai della Calabria, l’europarlamentare Pasquale Tridico, capo della Delegazione parlamentare M5S in seno al Parlamento Ue. «Alla Calabria – ha sottolineato Tridico – serve un governo regionale che faccia funzionare la sanità, che migliori la viabilità, che contrasti in modo efficace la dispersione scolastica, che crei occupazione anche attraverso investimenti mirati. Oggi mancano i servizi essenziali ai calabresi, mentre a livello nazionale si ruba ai poveri per dare ai ricchi». Per quanto attivo sui problemi del territorio calabrese, l’europarlamentare ha poi escluso la sua candidatura alla presidenza della Regione Calabria. «A Bruxelles e a Strasburgo sono fortemente impegnato – ha chiarito – per la mia terra. Da lì si può e deve fare tanto per le regioni più povere, quelle del Mezzogiorno. Il candidato alla guida della Regione Calabria deve essere espressione di una coalizione ampia e il Movimento Cinque Stelle, ribadisco, deve avere un ruolo trainante e determinare una candidatura di qualità, essendo in Calabria il principale partito di opposizione». «Continuerò a sostenere questa battaglia, perché la Regione – ha rimarcato l’esponente M5S – abbia tutt’altro governo, capace di dare ai cittadini le risposte che ora mancano. Intanto, stiamo cercando di veicolare provvedimenti nazionali che giovino soprattutto al Sud, quindi alla Calabria. Abbiamo bisogno di attrarre fondi. A questo scopo, dunque, abbiamo inaugurato una stagione di consulenza su quelli strutturali, a beneficio dei Comuni e delle associazioni. Attraverso la nostra delegazione, il Movimento Cinque Stelle – ha concluso Tridico – ha iniziato a fornire, tramite europrogettisti e altri esperti, qualificate consulenze per sfruttare al meglio i fondi europei, troppo spesso colpevolmente inutilizzati».