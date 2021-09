Oggi, giovedì 9 settembre, alle ore 15.30, presso il THotel Lamezia (località Garrubbe, SS 280, Lamezia Terme), verranno presentate, durante una conferenza stampa, le liste di Forza Italia e di Forza Azzurri in vista delle elezioni regionali calabresi del 3 e 4 ottobre.

“Con noi – scrive su Facebook Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria – ci saranno Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, senatore e coordinatore regionale azzurro, i colleghi parlamentari Francesco Cannizzaro, responsabile del Dipartimento Sud di Forza Italia, Fulvia Caligiuri, Marco Siclari, Sergio Torromino, Maria Tripodi, e tanti amici provenienti da tutte le Province.

Sarà l’occasione per ribadire la nostra determinazione a fare della Calabria una Regione più forte e attrattiva. Una Calabria che l’Italia non si aspetta”, conclude.