Calabria. Nesci, Fondamentale garantire sicurezza territori

“Garantire la sicurezza dei territori è di fondamentale importanza per tutelare i cittadini, favorire la crescita sociale e il tessuto economico, migliorare la qualità della vita e affermare la cultura della legalità. Ho partecipato all’inaugurazione dell’impianto di videosorveglianza di Roseto Capo Spulico, splendido borgo che si caratterizza per la bellezza delle spiagge, le eccellenze enogastronomiche e il fascino delle tradizioni storiche locali”. Lo scrive ah Facebook la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.

“Grazie ai Fondi di riserva e speciali del Ministero dell’Economia e al decreto attuativo del Ministero dell’Interno, l’Amministrazione comunale – aggiunge – ha potuto finanziare un impianto che consente di rispondere alle richieste di maggiore sicurezza emerse dai cittadini in seguito all’incremento dei fenomeni di illegalità. In questo modo le istituzioni che governano e presidiano il territorio avranno a disposizione un nuovo strumento per tutelare l’incolumità pubblica e i beni collettivi. È anche attraverso queste iniziative che si contrastano gli atti criminosi e vandalici, proteggendo i cittadini e – conclude Nesci- valorizzando a ricchezza ambientale e cultuale che i nostri territori hanno da offrire”.