“Le difficoltà che le Province attraversano da tempo sono all’attenzione del Governo. Siamo intervenuti a sostegno degli Enti provinciali prevedendo con, la Legge di Bilancio per il 2022, uno specifico fondo da 80 milioni di euro che diventeranno 600 milioni a regime nel 2031. Queste risorse verranno distribuite sulla base del meccanismo dei costi e dei fabbisogni standard. Inoltre, attraverso il Decreto Energia, abbiamo stanziato 50 milioni di euro per la spesa corrente delle Province al fine di garantire la continuità dei servizi erogati. Con questi strumenti abbiamo fornito agli Enti una boccata di ossigeno. Nel confronto con il Mef e l’Upi Calabria sono state affrontate anche le criticità ancora esistenti, molte delle quali potranno essere risolte con le misure già introdotte. Lavoriamo per supportare gli enti locali del nostro territorio”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, che ha preso parte all’incontro in video collegamento con la vice ministra dell’Economia Laura Castelli e il Presidente dell’Upi Calabria Sergio Abramo.