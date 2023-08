“I calabresi possono esserne certi: nessuna opera sarà cancellata. Dal Pd regionale e Orlandino Greco solo mera propaganda di chi non ha altra arma politica se non attaccare il ministro Salvini inventando fandonie. La Lega ha un obiettivo chiaro: oltre ai progetti già previsti c’è la determinazione per realizzare il Ponte sullo Stretto. Questo garantirà almeno 100mila posti di lavoro soprattutto nella nostra Calabria e in Sicilia. Lasciamo le polemiche sterili alla sinistra, noi parliamo con i fatti”. Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.