E’ tempo di bilanci e come tutti gli anni, la Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato, tira le somme delle attività svolte nel 2021.

La Polizia Stradale della Calabria, nell’anno 2021 ha realizzato nr. 23.747 pattuglie impiegate nella vigilanza stradale dal 1° gennaio al 30 dicembre 2021 che hanno fatto 98.374 controlli di persone contestando 90.258 le infrazioni al Codice della Strada. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 6.212, sono state ritirate 457 patenti di guida e 1.116 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati 64.075.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 143, di cui 119 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 24. L’attività sanzionatoria, inoltre, ha represso altre condotte come, l’utilizzo dei telefonini durante la guida – nr. 1.346 sanzioni-, e delle cinture di sicurezza – nr. 3.254 sanzioni-.

Gli uomini e le donne della Polizia Stradale della Calabria, nel corso dell’anno 2021, hanno rilevato nr. 1464 incidenti di cui nr. 487 con lesioni alla persona, di cui 19 mortali, e nr. 977 con soli danni ai veicoli.

Il confronto con il 2020 evidenzia un leggero aumento dell’incidentalità che, tuttavia, non è realmente rappresentativo, alla luce dell’abbattimento dei valori del fenomeno infortunistico registrati in tale anno, quale naturale conseguenza dei divieti imposti alla mobilità in funzione del contenimento della pandemia da COVID-19.

Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale

Particolarmente efficace è stata anche l’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di segnalare alla giustizia complessivamente 322 persone di cui 5 arrestate o sottoposte a fermo di P.G. e NR. 317 denunciate in stato di libertà .

Le Squadre di Polizia Giudiziaria della Specialità della Polizia Stradale costantemente impegnati in indagini settoriali sul furto e riciclaggio di veicoli, truffe assicurative e tramite piattaforme di e-commerce e sulla contraffazione documentale in genere, si sono distinte nell’ultimo anno per aver portato a termine varie attività investigative tra le quali alcune di risonanza sul riciclaggio di veicoli riuscendo a rintracciarne e sequestrarne numerosi anche di notevole valore commerciale, sul rilascio/conseguimento fraudolento di licenze N.C.C. e su truffe in serie riguardanti veicoli perpetrate mediante piattaforme di commercio elettronico. Infine estremamente incisiva è risultata l’attività di polizia amministrativa eseguita nei confronti degli esercizi commerciali e delle attività artigiane correlate ai veicoli, delle agenzie di servizio afferenti al settore automobilistico e degli autodemolitori in particolare, presso i quali sono stati accertati e contestati svariati illeciti sia di natura penale che amministrativa che in più circostanze hanno portato al sequestro di vaste aree.