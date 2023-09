«Taurianova ha anticipato i tempi ed è pronta per il salto di qualità che il presidente Roberto Occhiuto ha indicato annunciando il prossimo varo dell’Agenzia regionale per il digitale». È quanto dichiara l’assessore con delega alla Transizione Digitale, Simona Monteleone, che ha partecipato – in rappresentanza del Comune – al Calabria Digital Summit svoltosi nella sede della Regione a Catanzaro.

Un’occasione utile, anche per un proficuo scambio di buone pratiche tra rappresentanti degli enti pubblici e operatori del settore, per accelerare in questa che è una delle rivoluzioni-architrave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sono 6 gli interventi già finanziati al Comune di Taurianova con il Pnrr, per il via libera di un altro progetto è solo questione di giorni, per un valore complessivo che supera 350.000 euro, ponendo l’ente nelle condizioni di rispondere presente anche in questo settore – per quanto riguarda la spesa delle risorse europee su cui giustamente sono puntati i riflettori nazionali – e implementare una gamma di servizi da tempo avviati.

I taurianovesi già oggi tramite, l’App Municipium, sono stabilmente collegati con gli uffici, a cui possono inviare segnalazioni e tramite la messaggistica diretta anche trasmettere foto di guasti o per la lettura dei contatori idrici, mentre è attivo anche uno Sportello virtuale per il Cittadino che consente di richiedere certificazioni, conoscere le posizioni tributarie e pagare – tramite lo Spid o la carta d’identità elettronica – mentre gli Uffici stanno partecipando al progetto nazionale che creerà lo Sportello Telematico definitivo.

Proprio lunedì prossimo, inoltre, verrà pubblicato il bando per avviare l’esperienza dei Facilitatori informatici da individuare all’interno dell’Ambito sociale territoriale, di cui Taurianova è Comune capofila.

Le risorse europee aggiuntive ottenute saranno utilizzate soprattutto per potenziare il diritto dei cittadini all’accesso dei servizi a cui sovrintende l’apposito Dipartimento alla Transizione digitale attivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, estendere l’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale, l’adozione di nuovi sistemi che facilitano i pagamenti e le notifiche on line

«Attività febbrili che si susseguono giorno per giorno perché Taurianova, anche grazie alla solerzia e alla capacità del responsabile del Servizio, è già oggi con un piede nel futuro – commenta l’assessore Monteleone che dirige anche la delega ai servizi della cosiddetta Smart City – ed un numero sempre crescente di cittadini accedono ai servizi on line evitando file negli uffici e trovando risposte in presa diretta, in linea con quel processo di modernizzazione che il sindaco Roy Biasi ha voluto avviare sin dal nostro insediamento creando nuove deleghe ad hoc. Il Comune, però, ha fatto anche strike con i fondi del Pnrr, un en plein nella partecipazione ai bandi che ha pochi eguali in Calabria, potendo spendere ora per migliorare ancora di più, grazie anche al personale che ha capito la portata innovativa e dirompente di una rivoluzione che anche in questo caso i taurianovesi ci stanno aiutando ad indirizzare verso una concreta opera di democratizzazione e pari opportunità di fronte alla rete internet».