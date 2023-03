Buona la prima per la Città Metropolitana di Reggio Calabria al Cibus di Parma. Nella giornata odierna si è aperto il primo dei quattro appuntamenti che attendono l’Ente di Palazzo Alvaro con la partecipazione ad altrettanti contesti fieristici concentrati in pochi giorni.

Presenti per la kermesse emiliana i Consiglieri metropolitani delegati, rispettivamente alle Attività Produttive e al Turismo, Domenico Mantegna e Giuseppe Ranuccio, che insieme agli operatori della Città Metropolitana hanno accompagnato i produttori reggini nell’ambito del prestigioso contesto fieristico.

Giornata ricca di incontri e di confronti nello stand di Palazzo Alvaro allestito presso il Cibus di Parma che, quest’anno, nella sua formula Connecting Italy su due giorni, si concentra sul b2b della fiera, per favorire l’instaurazione di relazioni commerciali a livello internazionale. Complessivamente sono otto gli operatori, selezionati dalla Città Metropolitana tramite l’apposito avviso pubblico, che si apprestano a confrontarsi con nuovi mercati nel più importante salone internazionale dell’alimentazione dedicato all’agroalimentare italiano. Nel primo giorno di fiera sono già tantissimi i buyers selezionati che hanno dimostrato grande interesse per i prodotti reggini.

Soddisfazione è stata espressa dai Consiglieri Ranuccio e Mantegna che hanno definito “molto proficua” la partecipazione della Città Metropolitana alla fiera. “Ancora un’occasione – hanno commentato a margine dell’incontro – per mettere in mostra le migliori eccellenze del territorio metropolitano, nell’ottica di una strategia complessiva di marketing territoriale che, d’intesa con gli indirizzi di mandato del sindaco Falcomatà e con l’odierna guida del sindaco facente funzioni Carmelo Versace, fa della partecipazione ai principali contesti fieristici nazionali ed internazionali un’ulteriore opportunità da mettere a disposizione delle nostre aziende”.

“Quest’oggi allo stand della Città Metropolitana abbiamo ricevuto la visita del Sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Maria Tripodi e dell’Assessore all’agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo. Si fa sempre più intensa ed interessata l’attenzione verso il lavoro prodotto dalla Città Metropolitana nell’ambito delle attività fieristiche e di marketing territoriale. Già nei prossimi giorni sono diversi gli appuntamenti in programma. E i nostri operatori sono pronti a partecipare, carichi di entusiasmo, con la volontà di mostrare agli operatori le tante bellezze e le eccellenze produttive che il nostro territorio propone”.