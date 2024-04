La risposta del Ministro Valditara durante la sua visita in Calabria di pochi giorni fa in occasione della presentazione del progetto “ReCapp.Cal” è che nascere o vivere nella nostra regione, o nel meridione in generale, piuttosto che in Veneto, d’ora in poi assumerà il valore di un privilegio etnicoterritoriale non convertibile, sottoponendoci tutti allo ius soli regionalizzato, a discapito delle politiche di inclusione e di europeizzazione.

E’ bene precisare che “ReCapp.Cal” è un progetto rivolto agli studenti calabresi per il potenziamento

delle competenze soprattutto in italiano e matematica.

Di fatto l’attenzione va focalizzata sul piano di dimensionamento scolastico approvato pochi mesi fa

che prevede la soppressione di oltre la metà degli istituti comprensivi calabresi e il conseguente

accorpamento: già a partire dall’a.s. 2024/25 verranno ridotte ben 79 unità scolastiche per

completarsi con una soppressione definitiva nell’a.s. 2026/27 di 84 istituzioni scolastiche, pari al

23,3% in meno, immaginando quindi numerosi accorpamenti in particolare per le istituzioni del

primo ciclo. I numeri ci dicono, quindi, che un dirigente scolastico in Calabria arriverà a gestire

finanche 30 sedi scolastiche chilometricamente distanti tra di loro. Nel territorio della provincia di

Reggio Calabria, ad esempio, fra le altre vi sarà un’istituzione scolastica che dovrà amministrare ben

23 scuole causando inevitabilmente ulteriori inefficienze nella gestione e nel controllo. Al

dimensionamento scolastico si aggiunge poi uno scellerato disegno di legge quale è l’Autonomia

Differenziata che, in materia di istruzione, prevede necessariamente la regionalizzazione del sistema

educativo a partire dai programmi scolastici, passando per i finanziamenti all’istruzione, finendo al

personale ed ai contratti.

In tale contesto restano al di fuori questioni più pratiche ai fini del miglioramento dell’offerta

qualitativa degli studenti calabresi, come ad esempio il tema delle pluriclassi che andrebbe

certamente affrontato in maniera seria.

Il fatto che il Ministro Valditara venga in Calabria a presentare proprio questa tipologia di progetto

asserendo di voler affrontare una grande sfida formativa al fine di garantire le stesse opportunità a

tutti gli studenti, sottolineando peraltro di trovarsi in un territorio dove si avvertono la voglia ed il

desiderio di riscatto, ci dice in realtà che lo stesso Ministro ammetta l’esistenza di una questione

meridionale ben delineata da precisi tratti distintivi, motivo per cui la povertà educativa non è solo

una briga concettuale, ma una realtà inquadrata nel fenomeno della dispersione scolastica.

Il principio cardine su cui si fonda l’istituzione scolastica è l’uguaglianza che è un concetto

universalistico e non pregiudicabile, mentre la “secessione dei ricchi” – attraverso la cristallizzazione

delle diseguaglianze – porterà il Paese a marcare ulteriormente i divari già esistenti tra i territori per

la mancanza di attuazione di politiche pubbliche in grado di recuperare i gap: quanto più si investirà

su una scuola pubblica, efficiente, uguale, tanto più saremo capaci di affrontare le sfide ad un’unica

velocità, quali vettori trainanti nel sistema politico-economico di tutto il Paese, favorendo altresì

una maggiore competitività quale ricaduta anche in termini di sviluppo territoriale.

La scuola italiana non deve essere messa a repentaglio da una classe politica impegnata nella lotta

ai poveri e non alla povertà, alle uguaglianze e non alle diseguaglianze: un governo ha il dovere di

difendere tutti i cittadini ognuno nei propri territori garantendo gli stessi diritti, anziché imponendo

le spietate regole dettate dalla geografia socio-economica – disunendo una nazione, calpestandone

la storia e le lotte di chi questo Paese lo ha unito e difeso – ma continui ad essere la scuola garante

dei diritti nell’interesse di gli studenti, come iscritto nella nostra Costituzione, motivo per cui

facciamo appello al garante per eccellenza, quale è il Presidente Mattarella, affinché sia custode

delle generazioni future del nostro Paese, nella sua interezza.

Tania Bruzzese

Presidente PD Metropolitano RC