La A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ è provvisoriamente chiusa, in direzione Fisciano, dal km 220,265 al km 220,300 a causa di un incidente verificatosi nel territorio comunale di Tarsia in provincia di Cosenza.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto quattro veicoli leggeri provocando il ferimento di tre persone.

Al momento il traffico veicolare viene deviato all’uscita obbligatoria di Tarsia Nord, proseguimento sulla statale 283 ‘Delle Terme Luigiane’ con rientro allo svincolo di Sibari.

Il personale di Anas, 118 e delle Forze dell’Ordine è sul posto per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della regolare circolazione nel piu’ breve tempo possibile.