Brunetti incontra i rappresentanti dei cittadini di Vinco e Pavigliana

Il sindaco ff Paolo Brunetti ha incontrato i rappresentanti del comitato dei cittadini delle frazioni collinari: al centro del confronto manutenzione viaria, illuminazione pubblica, pulizia delle strade e progetti di sviluppo per i due borghi

Manutenzione viaria, illuminazione pubblica, pulizia delle strade e progetti di sviluppo sono stati i principali temi al centro del confronto che, nei giorni scorsi a Palazzo San Giorgio, il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, ha avuto con i rappresentanti del Comitato di cittadini di Vinco e Pavigliana.

«Una riunione molto proficua e ricca di spunti», l’ha definita il sindaco che, nella circostanza, era accompagnato dall’assessora Giuggi Palmenta e dai consiglieri comunali Nino Malara e Franco Barreca. «Conosciamo molto bene le criticità di Vinco e Pavigliana – ha detto Brunetti – ma, anche in questo caso, l’occasione è stata utile per raccogliere consigli e suggerimenti dalla viva voce di chi abita, opera e lavora direttamente sul territorio».

«Nell’immediato – ha aggiunto – vigileremo affinché il decespugliamento e lo spazzamento delle strade vengano regolarmente effettuati e, al tempo stesso, attiveremo le procedure necessarie per la pulizia delle cunette. Contestualmente, interverremo per mettere in sicurezza le parti di carreggiata più pericolose e, a breve, faremo un nuovo sopralluogo, insieme ai residenti, per verificare anche le problematiche più nascoste che vanno, comunque, risolte in tempi ragionevolmente stretti».

«Ancora una volta – ha concluso il sindaco – abbiamo avuto modo di rilevare un atteggiamento maturo, responsabile e costruttivo da parte di cittadini che, a maggior ragione dopo la cancellazione delle circoscrizioni, diventano elementi di raccordo e controllo critico fondamentali per la nostra azione amministrativa. Ringrazio, quindi, ogni singolo componente del Comitato di Vinco e Pavigliana, anche e soprattutto per l’attività propositiva che ci consentirà, in futuro, di prevedere migliorie importanti nelle frazioni collinari cittadine».