BRONZI50, MOSTRA ALL’APERTO LUNGO IL CORSO GARIBALDI. PRINCI: “METTERE IN VETRINA I PROPRI TESORI È SEMPRE PRODUTTIVO”

“La mostra all’aperto a tema Bronzi inaugurata questa mattina, che accompagna i visitatori dal cuore del centro cittadino di Reggio fino al Museo, è espressione di grande sinergia interistituzionale, ma soprattutto è occasione di valorizzazione e promozione delle bellezze culturali del nostro territorio. Lo è ancor di più considerato il periodo, legato anche al turismo natalizio, ai tanti che tornano nella propria città natia dal resto del mondo.”

A dirlo è il Vicepresidente della Regione, Giusi Princi, intervenuta stamane nel corso dell’inaugurazione della mostra all’aperto “Dal Mito alla Storia, il mistero dei Bronzi di Riace” allestita sul Corso Garibaldi per celebrare la grandezza dei Bronzi di Riace. Organizzata dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con il Museo archeologico nazionale, l’iniziativa è finanziata dalla Regione Calabria e rientra nell’ambito delle celebrazioni del 50esimo dal ritrovamento dei Bronzi, inserendosi nel più ampio quadro di attività promosse.

“I miei complimenti all’Assessore Irene Calabrò ed al Sindaco f.f. Paolo Brunetti, che hanno saputo coinvolgere il territorio, con partner, associazioni ed il Museo Archeologico Nazionale ovviamente. La Regione ha creduto in questa iniziativa – afferma la Vice di Roberto Occhiuto – perché si è determinata come opportunità non solo di condivisione con i reggini, ma anche come vetrina d’eccezione all’esterno dei nostri simboli identitari per eccellenza. Colgo l’occasione per fare i complimenti anche a BluOcean per l’’originale soluzione di allestimento, arricchita anche dalla partnership con National Geographic Magazine a cura di prime firme della Society e giovani talenti calabresi.

Mettere in mostra i propri tesori è sempre produttivo. Così si riesce a far conoscere meglio valori e territori a chi non li conosce e a determinare appartenenza per chi invece li vive ogni giorno. A tal proposito – aggiunge Giusi Princi – in virtù della mia delega anche all’Istruzione, sarà mia premura invitare tutte le scuole della regione a recarsi a Reggio Calabria per seguire il percorso della mostra che porta dritti al Museo. Ho chiesto, infatti, all’Assessore Calabrò di poter allungare un po’ i tempi di permanenza della mostra sul Corso Garibaldi. Sono certa sarà un’ulteriore occasione per far conoscere ad altri tutte le bellezze che Reggio e il suo territorio possono offrire.

Insieme alle risorse già stanziate per altrettanti importanti eventi, come ‘Epicurè’ della Camera di Commercio, il convegno internazionale organizzato al MArRc dalla Soprintendenza, l’Opera ‘Adriana Lecouvreur’ al Teatro Cilea, anche questo finanziamento regionale dimostra la positiva ricaduta che gli eventi legati al Cinquantenario stanno avendo tanto a livello nazionale ed internazionale quanto territoriale.”