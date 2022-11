E’ attiva la prevendita per il settore ospiti relativa alla quindicesima giornata del campionato di Serie BKT della Reggina, impegnata allo Stadio Mario Rigamonti contro il Brescia, domenica 4 dicembre alle ore 15:00.

Il costo del biglietto intero è di € 14,00 più diritti di prevendita. Sarà possibile acquistare il tagliando online sul sito https://www.ticketone.it/.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Il termine ultimo per acquistare il biglietto nel settore ospiti è fissato per sabato 3 dicembre alle ore 19:00.