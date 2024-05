Riceviamo e pubblichiamo

Come Associazione Adda abbiamo provveduto a Denunciare le gravi discriminazioni che ogni estate le persone disabili devono subire sul Territorio di Bovalino.

La segnalazione e’ stata inviata alla Garante della persona Disabile del Comune e per conoscenza al Garante Regionale,al sindaco e a tutti i capigruppo consigliari.

Ci auguriamo che si ponga fine ad una situazione che perdura da anni.

Ecco il testo della lettera:

Gentile dottoressa le segnalo, come purtroppo faccio da anni ,la violazione da parte dell’Ac di Bovalino di una delle norme elementari riguardanti le persone con disabilità del territorio, ovvero i parcheggi riservati e la segnaletica orizzontale e verticale inesistente e l’accessibilità alla spiaggia. Per l’ennesima stagione estiva sul lungomare non esistono spazi riservati,oltre che nessuna spiaggia accessibile fornita di pedana e sedie Job,se si esclude qualche lido privato Stranamente per indirizzo politico (?) la Ac non partecipa a nessun bando della Città Metropolitana e Regione per le spiagge accessibili! Eppure Bovalino è Bandiera Verde! Non si può pensare che tramite qualche Associazione amica si fornisca un gazebo e i disabili vengano relegati in posti dove non li vede nessuno come succede ogni anno!

Lei concorderà che questo non è includere ma escludere! Mi attendo un suo intervento come Garante dei disabili per porre fine a questa discriminazione e le auguro buon lavoro.

Vito Crea -Presidente Associazione Adda